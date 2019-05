Giro: Roglic nach Zeitfahrsieg neuer Gesamt-Zweiter

Yates der große Verlierer

"Ich war auf den ersten Kilometern langsamer unterwegs", sagte Roglic und fügte hinzu: "Es ist noch ein weiter Weg, viele Kilometer und viele Berge. Da ist es schön, wenn man etwas Vorsprung herausfahren kann." Großer Verlierer war Simon Yates, er verlor mehr als drei Minuten auf Roglic. Im Gesamtklassement liegt der Brite, vergangenes Jahr Vuelta-Gewinner, fast vier Minuten hinter Roglic. Der gefährlichste Roglic-Konkurrent dürfte Vincenzo Nibali sein, gut eineinhalb Minuten hinter dem Zeitfahr-Sieger.

Nach einem Ruhetag wird der Giro erst am Dienstag mit dem Teilstück von Ravenna nach Modena fortgesetzt. Die Sprinter dürften in dieser ebenen Etappe den Sieger unter sich ausmachen, wie auch tags danach in Novi Ligure. Die erste schwere Bergetappe folgt am Freitag. Von da weg führt der Parcours fast ausschließlich durchs Gebirge, ehe die Rundfahrt am 2. Juni mit einem Zeitfahren in Verona abgeschlossen wird.