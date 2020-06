Giro: Gerädert in den Ruhetag

Es hatte sich schon abgezeichnet, was da auf der sonntägigen 15. Etappe der Italien-Rundfahrt passierte: Nach knapp 30 Kilometern stieg Fränk Schleck vom Rad und ließ den 95. Giro d’Italia sein.



Der Luxemburger war ohnehin nur für seinen verletzten dänischen Teamkollegen Jakob Fuglsang eingesprungen und mehr oder weniger direkt aus dem Urlaub zum Rennen gekommen war. Er versuchte zwar in den ersten beiden Wochen, seine Form zu finden, doch der Trainingsrückstand und eine Reihe von Missgeschicken sorgten dafür, dass der 32-Jährige nicht wie erhofft um einen Stockerlplatz im Gesamtklassement mitfahren konnte, sondern nach der ersten langen Bergetappe am Samstag nur an 15. Stelle aufschien.



Und auch der Spaß am Radfahren war Fränk Schleck schon vergangen, seit er am Mittwoch mit dem Dänen Alex Rasmussen aneinandergekracht war – erst auf dem Rad, später dann verbal. Es war eine Kollision mit Folgen, denn Schleck verlor nicht nur wertvolle 46 Sekunden auf die Konkurrenz, sondern erlitt auch noch eine Schulterverletzung, die ihn bremste.