Giro d'Italia: Französischer Sieg und französisches Leid am Freitag

Romain Bardet bleibt ein Pechvogel

Nach 35 Kilometern zu Ende war die Etappe für einen Franzosen, der sich wie so oft schon mit großen Hoffnungen in eine Landesrundfahrt begeben hatte und diese an den ersten 13 Tagen der 105. Italien-Rundfahrt als Gesamtvierter auch erfüllt hatte. Allein: Romain Bardet klebt das Pech an den Speichen. Am Freitag stieg der 31-Jährige von Team DSM vom Rad, nachdem er sich schon am Donnerstag krank gefühlt hatte und sein Gesundheitszustand in der Nacht immer schlechter geworden war. Er versuchte es dennoch – vergebene Liebesmüh'. Romain Bardet hielt am Straßenrand an und griff sich auf den Magen.

2016 war Romain Bardet Zweiter und 2017 Dritter der Tour de France, heuer hatte er die Tour of the Alps gewonnen und war mit entsprechenden Erwartungen – vor allem auch der französischen Fans – zum Giro gekommen. Zerstoben, einmal mehr. Nun ruhen die Hoffnungen der so oft enttäuschten Radsportnation auf einem studierten Philosophen: Guillaume Martin (Cofidis) ist durch das Malheur seines Landsmannes auf den fünften Rang des Klassements vorgerückt.