Gesucht: Sponsor und Promi-Tennisdamen

Reichel

Turnier

Nick Bollettieri

Werbung machte sie genug in eigener Sache. "Wir können regionale Sponsoren ansprechen, aber auch nationale und internationale", sagt. Die 45-Jährige, deren Vater dasAnfang der 1990er-Jahre ins Leben rief, weist daraufhin, dass dasGenerali Ladies dieses Mal in 110 Ländern übertragen wird. Zudem kommen Alt-Stars, wie(kommt am Samstag) vorbei, und vor allem sind Topspielerinnen am Start.

Kein leichtes Unterfangen, das Starterfeld zusammenzustellen. "Alle zwei Minuten kam Tag und Nacht eine WhatsApp-Nachricht, an Schlaf war nur wenig zu denken." Permanent wurde mit China (dort fanden in der Vorwoche andere Turniere statt) oder Amerika (Sitz der Spielerinnen-Gemeinschaft WTA) Kontakt gehalten. Mit der Spanierin Garbine Muguruza (Nummer 6 seit Montag), der Amerikanerin Madison Keys (7) und der Slowakin Dominika Cibulkova (10) sind drei Top-Ten-Spielerinnen am Start, in der Vorwoche zählte auch noch die Spanierin Carla Suárez Navarro zum Kreis der besten zehn Spielerinnen. Auch da ist Vorsicht geboten: Eigentlich darf nur eine Top-Ten-Spielerin bei einem Turnier dieser Kategorie antreten, sonst muss das Preisgeld von 250.000 Dollar auf 500.000 Dollar angehoben werden. Jedoch: "Es zählt die Rangliste Ende des vergangenen Jahres. Da war nur Muguruza in den Top Ten." So hatte auch die Tschechin Petra Kvitova (Wimbledon-Siegerin 2014) vergeblich angefragt.