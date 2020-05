Bouchard trifft in Linz auf Mayr-Achleitner

In Wien wird eine Woche später gespielt, noch ist man auf der Suche nach Stars. Ein Andy Murray stand und steht zur Diskussion, auch der japanische Shooting-Star Kei Nishikori. Kommen werden die Tennisfreunde ohnehin in erster Linie wegen der Österreicher. Zur Zeit ist Dominic Thiem erfolgreich in Schanghai unterwegs. Nach einem 6:4,7:6(3)-Auftakterfolg über den Tschechen Lukas Rosol darf der Niederösterreicher zum zweiten Mal in seiner Laufbahn eine regierende Nummer eins fordern. Bei den French Open unterlag Thiem dem späteren Sieger Rafael Nadal, in China wartet Novak Djokovic. Der Serbe ist gut drauf, im Finale von Peking fertigte der 27-Jährige gestern den Tschechen Tomas Berdych 6:0 und 6:2 ab. Jürgen Melzer sagte gestern kurzfristig für Taschkent ab.