Gemischte Gefühle bei der Rad-WM

Auch einen Tag nach dem großen Auftritt im U-23-Straßenrennen (168 km) bei der WM in Kopenhagen ärgerte sich Marco Haller noch über die verpasste Chance. Der Kärntner war auf Medaillenkurs, wurde am Ende aber nur Fünfter. Im Sprint musste sich der 20-Jährige dem französischen Duo Arnaud Demare und Adrien Petit sowie dem Briten Andrew Fenn und Rüdiger Selig aus Deutschland geschlagen geben.



"Der Deutsche Selig hat mich um meine Medaille gebracht. Im Zielsprint legte er mir eine Welle, und ich musste zum Treten aufhören. Das hat mich Bronze gekostet", sagt Haller. Dennoch kann er mit dem Gesamtauftritt zufrieden sein. Haller sorgte für die beste heimische Platzierung in einem WM-Juniorenrennen nach Josef Lontscharitsch, der 1987 in Bergamo Bronze holte. Zweitbester Österreicher in Kopenhagen war Matthias Brändle als 24.