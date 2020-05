Garbuzov/Menzinger ertanzen WM-Silber

Österreichs Profitänzer Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger, beide bekannt aus der ORF-Show "Dancing Stars", haben am vergangenen Wochenende in Ostrava WM-Silber im Showdance Latein geholt. Mit ihrer Kür zum Song-Contest-Siegerlied "Rise like a Phoenix" von Conchita Wurst kamen sie auf 39,75 Punkte und mussten sich nur den Italienern Giacomo Lucchese/ Francesca Berardi (40,81) geschlagen geben.

Für Österreich war es die erste WM-Einzel-Medaille im Turniertanzsport seit 39 Jahren.