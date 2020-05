Game, Set, Match: Es gibt wieder Turniertennis

In den USA hatte alles begonnen. Mit der Absage des ATP-1000-Turniers in Indian Wells schlitterte der Tenniszirkus in eine unfreiwillige Pause. Nun geht es wieder los. In Deutschland wurde sogar dieses Wochenende wieder ein kleines Turnier gespielt, auch Toptrainer Patrick Mouratoglou wird in seiner Akademie in Frankreich bald wieder Spitzentennis bieten.

Und sogar in den USA, wo die Situation kritischer als in den meisten Teilen Europas ist und ein Ende der Corona-Pandemie nicht absehbar ist, wird kommendes Wochenende Turniertennis gespielt. Freilich, nicht im herkömmlichen Sinne, sondern im kleinen Rahmen. Laut Angaben der New York Times werden vom 8. bis zum 10. Mai in West Palm Beach in Florida vier Topspieler großes Tennis servieren. Sogar ein Italiener ist dabei. Matteo Berretini, die Nummer acht der Welt und im Vorjahr Halbfinalist bei den US Open, verbrachte die kritischen Wochen aber nicht in der Heimat, sondern mit seiner Freundin, der kroatisch-australischen Spitzenspielerin Ajla Tomljanovic, in Florida. Berrettini wird sich in West Palm Beach mit den US-Topleuten Tennys Sandgren, Reilly Opelka und Tommy Paul messen.