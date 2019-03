Zwei Österreicherinnen im Halbfinale der Champions League

Die Damen-Abteilung des FC Bayern München mit Österreichs Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Carina Wenninger steht im Halbfinale der Champions League. Die Münchnerinnen siegten im Viertelfinal-Rückspiel gegen Slavia Prag am Mittwochabend mit 5:1 und schafften nach dem 1:1 in Tschechien den Aufstieg klar. In der Vorschlussrunde wartet Ende April nun der FC Barcelona.

Bei den Bayern nahm Zinsberger ihren Stammplatz im Tor ein, Wenninger wurde zur Pause eingetauscht. Im zweiten Halbfinale stehen sich Chelsea und Olympique Lyon gegenüber. Der französische Serienmeister gewann die Champions League zuletzt dreimal in Folge. Das Endspiel findet am 18. Mai in Budapest statt.