Zwei Neue in Austrias Startelf

Die Wiener Austria lud am Samstag den slowakischen Erstligisten Ruzomberok in die Generali-Arena. Bei Temperaturen um minus elf Grad gewann die Mannschaft von Trainer Ivica Vastic mit 2:0.



Wie schon am vergangenen Mittwoch beim 6:0 über den Wiener Sportklub wechselte Vastic sehr viel, brachte in der zweiten Hälfte acht neue Spieler. Mit dabei waren alle vier Neuzugänge, der letzte Einkauf, der kroatische Goalie Ivan Kardum, kam ab der 58. Minute zum Einsatz. Viel zu tun hatte aber weder er noch Heinz Lindner, denn die Austria hatte die Gäste immer gut im Griff, ließ kaum Chancen zu.



Erneut stark spielte Dario Tadic, der den Vorzug gegenüber Roman Kienast bekommen hatte. Nach seinen drei Treffern gegen den Ostligisten Sportklub brachte er die Favoritner mit einem Alleingang schon nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung.