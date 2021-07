Zusammenbruch während Spiels: Fußballer Ekeng gestorben

Der Fußballer Patrick Ekeng vom rumänischen Erstligisten FC Dinamo Bukarest ist in der Nacht zum Samstag gestorben. Er war in der 71. Minute während eines Spiels gegen den Klub Viitorul in Bukarest auf dem Platz zusammengebrochen.

Der Tod sei nach mehr als einstündigen Wiederbelebungsversuchen festgestellt worden, sagte der Arzt Cristian Pandrea vom Krankenhaus Floreasca der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax. Der Patient sei mit einem Herz-Atemstillstand eingeliefert worden.