Zurück in die Türkei: Kasimpasa kauft Austrianer Serbest

Dass die Austrianer Ende Jänner nun doch in die Türkei auf Trainingslager fliegen können, freut Trainer Christian Ilzer. Nicht mehr dabei, aber doch in der Türkei wird Tarkan Serbest sein.

Der Sechser, der fast 15 Jahre bei den Wienern war, wechselt endgültig zu jenem Klub in der Süper Lig, an den er in der Saison 2018/19 verliehen war: Kasimpasa. Der Vertrag beim 14. der Türkei läuft bis 2023. Die Ablöse beträgt laut transfermarkt.at 300.000 bis 400.000 Euro.

Unter Ilzer war Serbest zuletzt kein Stammspieler mehr, das Duo Ebner - Grünwald bildete beim späten Herbst-Aufschwung das Zentrum.