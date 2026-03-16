zone14 rückt Frauen-Fußball in den Fokus

Das Format „Frauen im Fußball: The Talk“ von zone14 versammelt erneut führende Stimmen aus Praxis, Verbänden, Medien und Forschung im Festsaal der FH Technikum Wien, um die Zukunft des Frauenfußballs gemeinsam zu beleuchten.



Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen, Handlungsfelder und Perspektiven der kommenden Jahre. Die Veranstaltung ist Teil der Initiative „Fokus: Frauen im Fußball 2026“ und schafft einen Raum, in dem Spielerinnen, Trainerinnen, Verantwortliche, Partnerorganisationen und Journalist*innen direkt miteinander ins Gespräch kommen. Ziel ist es, Erfahrungen zu teilen, neue Impulse zu setzen und belastbare Netzwerke zu stärken.