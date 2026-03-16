zone14 rückt Frauen-Fußball in den Fokus
Das Format „Frauen im Fußball: The Talk“ von zone14 versammelt erneut führende Stimmen aus Praxis, Verbänden, Medien und Forschung im Festsaal der FH Technikum Wien, um die Zukunft des Frauenfußballs gemeinsam zu beleuchten.
Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen, Handlungsfelder und Perspektiven der kommenden Jahre. Die Veranstaltung ist Teil der Initiative „Fokus: Frauen im Fußball 2026“ und schafft einen Raum, in dem Spielerinnen, Trainerinnen, Verantwortliche, Partnerorganisationen und Journalist*innen direkt miteinander ins Gespräch kommen. Ziel ist es, Erfahrungen zu teilen, neue Impulse zu setzen und belastbare Netzwerke zu stärken.
Neben Diskussion und inhaltlichem Austausch steht das Zusammenführen unterschiedlicher Expertisen im Vordergrund – von Vereinsarbeit über Liga-Management bis hin zu Schiedsrichterwesen, Medienarbeit und Gleichstellungsfragen im Sport.
Teilnehmer*innen:
- Lisa Alzner (ehemalige Cheftrainerin SKN St. Pölten; jüngste Trainerin der Geschichte der Frauen-Bundesliga; Erfahrung in der UEFA Women’s Champions League)
- Jasmin Eder (neunfache Meisterin mit dem SKN St. Pölten; ehemalige Nationalteamspielerin; Projektkoordinatorin „Frauen im Fußball“ beim ÖFB)
- Michael Erlitz (Sportdirektor Frauenfußball, SK Sturm Graz)
- Corinna Kuhnle (zweifache Welt- und Europameisterin im Kanu-Slalom; Fachbereichsleitung Genderkompetenz im Sport bei 100% Sport)
- Nera Palinic (Sky Sport Reporterin)
- Nina Potz (Liga-Managerin der ADMIRAL Frauen-Bundesliga)
- Anna Ressmann (stv. Obfrau im Frauenausschuss des WFV – Wiener Fußballverband)
- Nikola Staritz (Projektreferentin der fairplay-Initiative)
- Sara Telek (FIFA-Schiedsrichterin mit Einsätzen in der UEFA Women’s Champions League und bei Europameisterschaften)
- Carina Wenninger (Spielerin bei Austria Wien und 127-fache Nationalteam-Spielerin, Rekordhalterin der meisten Spiele bei Bayern München)
Anmeldung, Tickets und Details zum Event:
https://zone14.ai/fokus-frauen-fussball/#thetalk
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