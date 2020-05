Zögernde Zustimmung für Michel Platini

Es wurde gelächelt. Die Fußball-Bosse allerorts schüttelten ihre Köpfe. Da hat sich der UEFA-Präsident wieder etwas Feines ausgedacht.



Mittlerweile lacht keiner mehr. Michel Platinis Idee wird langsam angenommen. Der Franzose schlug vor, 2020 eine Europameisterschaft in mehreren Ländern Europas auszutragen.



Die Pläne für eine Fußball-EM 2020 in mehreren Ländern Europas werden konkreter. Demnach sollen drei EM-Partien in Berlin stattfinden, insgesamt soll in 13 Ländern gespielt werden. Ob die EM bei ihrem 60-Jahr-Jubiläum allerdings tatsächlich erstmals in diesem Format organisiert wird, ist noch nicht entschieden.



Am 7. Dezember berät das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union über die Idee von Platini, der bereits am 27. und 28. November mit Verbandsvertretern Gespräche führen will.



Laut Bild soll neben Berlin in London, Madrid, Lissabon, Paris, Amsterdam, Brüssel, Basel, Athen, Rom, Moskau und Zagreb gespielt werden. Istanbul soll Favorit für Halbfinalspiele und für das Endspiel sein.