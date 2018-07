Zlatan-Time: Ibrahimovic glänzt für LA Galaxy mit Hattrick

Wie in seinen besten Zeiten präsentierte sich Zlatan Ibrahimovic am Wochenende in der nordamerikanischen Major League Soccer: Der Schwede in Diensten von LA Galaxy traf beim 4:3-Sieg von LA Galaxy gegen Orlando City am Sonntag (Ortszeit) gleich dreimal.

Zur Pause lag Galaxy mit 1:2 zurück, Cristian Higuita und ein Eigentor von Michael Ciani hatten Orlando in Führung gebracht, Giovanni dos Santos hatte zwischenzeitlich ausgleichen können. Dann begann die Zlatan-Show: Erst traf der Schwede per Kopf zum 2:2-Ausgleich, dann nach erneuter Orlando-Führung mit einem sehenswerten Flugkopfball zum erneuten Gleichstand und erzielte vier Minuten später - diesmal mit dem Fuß - auch noch den Siegtreffer.