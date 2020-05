Zerreißprobe mit den Fans

Aber die Fans und ihre Vertreter fühlen sich ausgeschlossen aus dem Konzeptfindungsprozess. 50 Ultrasgruppen riefen deshalb die Aktion "12:12 – Ohne Stimme, keine Stimmung" ins Leben. In allen Stadien wurden die Mannschaften in den letzten drei Bundesliga-Runden bis in die 13. Minute nicht angefeuert, am Samstag gab es dazu Protestmärsche Tausender Fans - darunter natürlich auch Nicht-Ultras.

Das alles erregte zwar riesige mediale Aufmerksamkeit und führte dazu, dass das Sicherheitskonzept überarbeitet wurde. Abgelehnt wird es von den Ultras aber trotzdem weiter. Besonders die strengeren Kontrollen werden nicht akzeptiert. "Diese greifen zu sehr in die Persönlichkeitsrechte ein, weswegen wir das Entkleiden weiter kategorisch ablehnen", sagt "12:12"-Sprecher Philipp Markhardt, der hofft, dass das Konzept nicht angenommen wird.

Doch den Vereinen wird nichts anderes übrig bleiben als es zu beschließen. Denn die Politik macht großen Druck, weil es 2011 und 2012 mehrmals zu gravierenden Ausschreitungen gekommen ist. Innenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU) drohte zuletzt bei einer Ablehnung des Konzeptes gar mit dem Verbot der in Deutschland von den Fans so geliebten Stehplätzen in den Stadien.

Eine Deeskalierung der Situation ist nicht in Sicht. Dessen sind sich auch die Klubs bewusst. "Es wird weiter eine Welle des Protestes geben. Aber diese Welle müssen wir aushalten", sagt Eintracht-Frankfurt-Vorstandsmitglied und Konzept-Mitverfasser Axel Hellmann.