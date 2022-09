Zehn Hartberger punkteten beim 0:0 bei Sturm Graz

Zwei verlorene Punkte für Sturm Graz im Derby: Coach Christian Ilzer musste in der Offensive umstellen, weil sich Jakob Jantscher an der Wade seinen zweiten Muskelfaserriss in dieser Saison zugezogen hatte. Daher rutschte der 19-jährige Däne William Böving in die Startelf und stürmte mit Emanuel Emegha.