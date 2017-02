Youth League: Salzburg fordert Paris SG

Xaver Schlager war einer der Salzburger Aufsteiger in der Herbstsaison. In den ersten beiden Bundesliga-Frühjahrsspielen gegen SKN St. Pölten (2:0) und Ried (6:1) stand der U-21-Teamspieler allerdings nicht im Kader des Tabellenführers.

Der 19-Jährige ist derzeit in einer anderen Mission für Red Bull unterwegs. Nachdem vor zwei Wochen durch einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Manchester City der Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Youth League gelang, wartet heute auf Schlager und seine Kollegen der nächste Prüfstein.

Um 18 Uhr ist die Unter 19 von Paris St-Germain in Salzburg zu Gast. Wie wichtig das Spiel für den Verein ist, beweist die Tatsache, dass das heutige Spiel in der Red-Bull-Arena stattfindet, obwohl am Samstag auf diesem Rasen das Bundesliga-Heimspiel gegen Mattersburg ansteht.

Nach dem SKN-Spiel hatte Salzburg-Trainer Oscar Garcia den holprigen Rasen im Salzburger EM-Stadion kritisiert, der auch unter dem Youth-League-Spiel gelitten hatte. Aber auch der Katalane weiß, wie hoch das Standing des wichtigsten Nachwuchsbewerbes Europas im Konzern ist. "Als Verein sind wir sehr zufrieden, dass es solche Spiele gibt. Diese sind eine sehr gute Erfahrung für unsere jungen Spieler."

Mit PSG wartet auf Salzburg ein ganz starker Gegner. Die Franzosen waren neben Dinamo Kiew die einzige Mannschaft, die in der Youth- League-Gruppenphase ohne Niederlage blieb. Die Pariser setzten sich gegen FC Basel, Arsenal und Rasgrad durch.

Auch Schlager weiß, was ihn und seine Kollegen heute erwartet: "Die Franzosen sind ein richtig gutes Team, das viel Qualität hat und körperlich äußerst stark ist."

Der Aufstieg wird in einem Spiel entschieden. Im Viertelfinale wartet der Sieger des Duells Atlético Madrid gegen FC Sevilla.