Jung-Veilchen wollen die Blütezeit verlängern

Wir müssen unser Potenzial abrufen und einen tollen Tag erwischen", weiß Trainer Ralf Muhr. Heute ist jener Tag X, an dem die Jung-Austrianer in der UEFA-Youth-League im Achtelfinale in Lissabon auf die U-19 von Benfica treffen.

Die Portugiesen sind Favorit und stärker einzuschätzen als die Alterskollegen von Porto oder Atletico Madrid, gegen die die Austria in der Gruppenphase spielte. Muhr hat sich mit dem Gegner beschäftigt, richtet den Fokus aber auf das eigene Team.

Ab 18 Uhr ist das Spiel live zu sehen auf www.fk-austria.at.