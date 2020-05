Youngster Villas-Boas gegen Sir Alex

In der Vorsaison gaben die "Red Devils" im Old Trafford nur zwei Punkte ab, die bisher letzte Heimniederlage passierte im April 2010 - ausgerechnet gegen Chelsea. Nicht zuletzt deshalb warnte Trainer Alex Ferguson seine Kicker davor, zu siegessicher in die Partie zu gehen. "Alle Spiele zwischen den beiden Klubs in den letzten sieben Jahren waren sehr eng, und so wird es auch am Sonntag wieder sein", prophezeite der Coach, der mit seinen 69 Jahren mehr als doppelt so alt wie Villas-Boas ist. Der Trainer-Youngster erhielt von Ferguson großes Lob. "Für so einen jungen Mann ist es eine riesige Herausforderung, Coach bei Chelsea zu sein. Er hat das bisher sehr gut geschafft."