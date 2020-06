Wurschtelprater

Da war sie wieder einmal, die große Chance. Doch statt Rapid einen würdigen Spielplatz zur Verfügung zu stellen, wird die Hanappi-Ruine repariert. Pflaster werden auf Wunden geklebt, was nichts dran ändert, dass die Krankheit wieder ausbrechen wird.

Ex-Manager Hörtnagl hatte die Vision von einer neuen Arena in Auhof, hatte sogar Visionen für eine Finanzierung. Der Präsident ("Rapid gehört nach Hütteldorf") zeigte sich visionsresistent. Jetzt wird eben weitergewurschtelt. Genauso wie im Prater, wo die große Chance EM gerade einmal dafür genutzt wurde, das VIP-Buffet auszubauen. Statt Wien ein modernes 60.000er-Stadion zu spendieren, setzten Stadt Wien und alle Beteiligten auf Kosmetik. Dafür hat Wien noch immer eine Laufbahn die keiner braucht, in einer Arena, die entweder zu groß oder zu klein, niemals jedoch optimal ist.



Aber wen das wundert in einer Stadt, die in einer Eishalle um 40 Millionen Euro lächerliche 2500 zusätzliche Plätze entstehen lässt, der verschließt ohnehin die blauen Äuglein.