Wr. Neustadts Nachbar in Not

Wr. Neustadt und Mattersburg trennen Luftlinie 15 Kilometer. In der Tabelle sind es fünf Punkte, die die Niederösterreicher nach dem ersten Saisonviertel Vorsprung auf die Burgenländer haben. Der Nachbar ist in Not, ist er doch Letzter. Die Burgenländer sind die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch keinen Sieg gefeiert haben. "Was andere zu unserer Situation sagen, ist nicht wichtig. Wichtig für uns ist, dass wir mit dieser Situation gut umgehen können", meint Trainer Franz Lederer fast schon trotzig. Aber auch die Bilanz beim Nachbarn ist nicht überragend. Seit Wr. Neustadt erstklassig ist, haben die Mattersburger dort auch noch nie gewonnen.



Zudem fehlen der gesperrte Mörz und der verletzte Ilsanker (Mittelfußknochenbruch). Auch Tormann Borenitsch ist verletzt und kann sich nicht rehabilitieren für seinen Patzer vom Hinspiel. Da kassierte er ein Tor von Tormann Jörg Siebenhandl.