WM-Vergabe: Die Qual der politischen Wahl

Am Mittwoch stimmt der FIFA-Kongress ab, wo die WM 2026 stattfinden wird. Bekommt Marokko oder die Dreier-Bewerbung von Kanada, Mexiko und USA in der Vrubel Hall des Fünf-Sterne-Hotels Metropol in Moskau den Zuschlag?

Nicht mehr ein kleiner Klüngel (Exekutivkomitee) entscheidet – aufgrund der Skandale rund um die Vergaben an Russland und Katar wurde die Wahl radikal geändert. Erstmals seit mehr als 50 Jahren stimmen nun wieder die Mitgliedsverbände der FIFA im Kongress über den Ausrichter ab. Die FIFA führt derzeit 211 Verbände an. Auch wenn nicht alle abstimmen dürfen, bringt das Procedere doch sehr viel Politik in die Entscheidung. Donald Trump hatte via Twitter schon gedroht: Warum sollten die USA ein Land bei den Vereinten Nationen unterstützen, wenn dieses die Stimme verweigern würde, schrieb der US-Präsident. Pikant: Das Wahlverhalten wird von der FIFA nach der Abstimmung offengelegt.