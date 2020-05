WM-Siegtor half Barca-Legende Iniesta gegen Depressionen

Spaniens WM-Siegestorschütze Andres Iniesta hat erneut über Depressionen gesprochen, an denen er für rund ein Jahr erkrankt war. Das Tor zum 1:0-Erfolg nach Verlängerung über die Niederlande im WM-Finale 2010 in Südafrika sei der Anfang zur Besserung gewesen, sagte der 36-Jährige der deutschen Boulevardzeitung Bild am Sonntag.