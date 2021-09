WM-Qualifikation: Weltrekord für Italien nach 0:0 in der Schweiz

Wenige Tage nach dem mauen 2:0 gegen Liechtenstein ist Deutschlands Fußball-Team in der WM-Qualifikation in gewohntes Fahrwasser zurückgekehrt. Den Endstand beim 6:0-Heimsieg über Armenien erzielte mit Debütant Karim Adeyemi just der 19-jährige Jungstar von Österreichs Meister Salzburg, die DFB-Elf übernahm nach dem zweiten Spiel unter Trainer Hansi Flick die Tabellenführung in Gruppe J vom Gegner.

Flick baute Deutschland auf sechs Positionen um, nur Niklas Süle, Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Leroy Sané und Timo Werner verblieben von der Liechtenstein-Startelf. Das Spiel lief diesmal wie am Schnürchen, Serge Gnabry mit einem Doppelpack in der ersten Viertelstunde (6., 15.), Marco Reus (35.), Timo Werner (45.) und Jonas Hofmann (52.) trafen. Adeyemi, mit Deutschland im Sommer U-21-Weltmeister, durfte ab der 77. Minute erste A-Luft schnuppern und gab in der Nachspielzeit erneut ein großes Zukunftsversprechen ab. Deutschland liegt mit 12 Punkten vor Armenien (10) und Rumänien (9), das Liechtenstein 2:0 besiegte.