WM 2022: Katar-Stimmung

Krisen sind am besten zu lösen, wenn alle Protagonisten an einem Strang ziehen. Davon ist die FIFA weit entfernt: Bei allen Themen schwelt schon jetzt der wahrscheinliche Machtkampf zwischen Blatter und Platini um den FIFA-Präsidententhron. Amtsinhaber Blatter hat über die notwendigen Reformprozesse seine Ankündigung verdrängt, 2015 nicht mehr antreten zu wollen. Offenbar will er unbedingt seinen einstigen Kompagnon Platini im Amt verhindern.

Der Status quo führt schon jetzt zu teilweise skurrilen Situationen. So suggerierte Blatter kürzlich, dass es bei der Katar-Wahl politischen Einfluss gegeben habe und beschädigte damit die WM weiter – aber vor allem auch Platini. Vom UEFA-Chef ist bekannt, dass er kurz vor der Abstimmung vom damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy in den Élysée-Palast geladen war. Mit am Tisch saß auch Scheich Hamad Al Thani – der Emir von Katar.