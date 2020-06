Wirbel nach Dopingtest

Jordaniens Fußball-Verband (JFA) hat sich am Mittwoch darüber beklagt, dass Teamstürmer Ahmad Hayel bei einer Dopingkontrolle nach der 0:1-Auftaktniederlage am Montag im Asien-Cup in Australien gegen den Irak „misshandelt“ worden sei. Der 30-jährige sei von dem Test im „halb komatösen Zustand, total geschwächt und mit einer Unterkühlung“ zurückgekehrt, teilte der Verband mit.

Hayel habe sich auch im Raum, wo die Kontrolle durchgeführt wurde, übergeben und konnte aufgrund seines schlechten körperlichen Zustands den Dopingtest nicht absolvieren. Vier Stunden lang habe die erfolglose Kontrolle gedauert, während dieser Zeit sei dem Torjäger nur Wasser „ohne Elektrolyte“ gereicht worden, kritisierte die JFA, die sich über diese „ Misshandlung“ schriftlich beim Asiatischen Fußball-Verband (AFC) beschwerte. Hayel werde nun wohl im zweiten Match am Freitag gegen Palästina nicht spielen können.

Die AFC verteidigte in einer ersten Reaktion das Test-Prozedere und sagte, der Spieler hätte nicht so viel Wasser trinken sollen. Außerdem habe der für die Kontrolle zuständige Mediziner den Test abgebrochen, nachdem sich Hayel übergeben hatte.