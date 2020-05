Wiener Neustadt gibt die Rote Laterne ab

Zwei Elfmeter. Ganze Arbeit hatte der Platzwart vor der Partie Wiener Neustadt gegen Wolfsberg geleistet und viel Sand in den Rasen eingearbeitet. Optisch glich das Spielfeld einem Beachvolleyball-Platz, der Rasen war dadurch aber einigermaßen bespielbar. Schön war es allerdings nicht anzusehen, was den 1600 Unentwegten geboten wurde. Zwar waren beim Tabellenletzten ein paar gute Ansätze zu erkennen, die Heimmannschaft dominierte die erste Halbzeit ganz klar. Torchancen gab es allerdings hüben wie drüben überhaupt keine.



Erst nach dem Seitenwechsel wurde die Partie flotter. Bei einem Zweikampf traf WAC-Tormann Dobnik Ramsebner mit der Hand im Gesicht, Schiedsrichter Ouschan entschied auf Elfmeter. Offenbacher, der beste Spieler auf dem Platz, verwandelte sicher (64.). Vier Minuten später lenkte Dario Tadic einen Fernschuss an der Strafraumgrenze mit der Ferse ab – 2:0. Doch der WAC kam heran, einen umstrittenen Elfmeter verwertete Liendl (76.). Wr. Neustadt konnte sich über die Zeit retten.



Das Team von Heimo Pfeifenberger feierte nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Sieg und gab die rote Laterne an Innsbruck ab.