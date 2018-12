Wiener Derby: Viel Brisanz bei der Arena-Premiere

In der Derby-Woche konnte Letsch in seinem Team keinen Druck erkennen, viel eher eine große Vorfreude. „Es kommt immer darauf an, wie man mit Druck umgeht. Man merkt, dass ein besonderes Spiel ansteht, das Kribbeln ist größer als sonst. Für uns ist das die große Chance, einen nicht gelungenen Herbst noch positiv abzuschließen.“ Sportdirektor Ralf Muhr reibt sich die Hände: „Es wird eine Atmosphäre wie noch nie in der neuen Arena, ich erwarte einen leidenschaftlichen Fight.“

Dass Emotionen bei einem Derby hochkochen, ist für Letsch normales Beiwerk. "Abgesehen von dem Disput der Torleute vielleicht, war letztes Mal alles im Rahmne. Man muss unterm Strich seine Emotionen dennoch im Griff haben. Wir haben jedenfalls Spieler, die mit der Situation sehr wohl umgehen können."