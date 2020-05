Wie Salzburg die Austria knacken will

Salzburg-Trainer Ricardo Moniz hat bisher alle Spiele gegen die Austria gewonnen - 4:2 in Wien, 2:0 in Salzburg. Er weiß also, wie seine Mannschaft auch am Sonntag erfolgreich sein kann: "Die Austria spielt bei Ballbesitz fantastisch. Aber gegen kompakte Gegner haben sie Probleme, Torchancen zu kreieren", sagt der 46-jährige Niederländer.



Austria-Coach Karl Daxbacher erwartet hingegen eine offensiv ausgerichtete Salzburger Elf, weshalb er folgerichtig mit Räumen rechnet. Diese sollen seine kreativen Spieler ausnützen sollen.



Die Wiener strotzen nach dem 2:1 von Malmö vor Selbstvertrauen und möchte endlich wieder gegen Salzburg voll punkten. Alexander Grünwald meint: "Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen, das gibt uns Kraft. Nach einem kurzen Tief spielen wir wieder erfolgreich. Und daheim können wir jeden schlagen." Daxbacher ist jedenfalls optimistisch: "Die Admira hat gezeigt, dass Salzburg schlagbar ist. Es geht auch um die Tabellenführung."