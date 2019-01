West Ham verliert ohne Arnautovic beim Drittligisten Wimbledon

West Ham hat sich am Samstag in Abwesenheit von Marko Arnautovic blamiert. Die Londoner verloren im FA-Cup-Sechzehntelfinale auswärts gegen den Drittligisten Wimbledon mit 2:4. Arnautovic war von Coach Manuel Pellegrini nicht in den Kader berufen worden, obwohl Österreichs Fußballer des Jahres am Freitag erklärt hatte, zumindest vorerst nicht nach China zu wechseln und bei West Ham zu bleiben.