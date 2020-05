Werder bleibt Bayern auf den Fersen

Rudi Völler war voll des Lobes, obwohl seine Mannschaft 0:3 verloren hatte. Leverkusens Sportdirektor sprach in höchsten Tönen vom Gegner: "Das ist das Niveau von Barcelona, von Real Madrid. Bayern spielt in der Bundesliga eine Sonderrolle."



Den Bayern gehen nach dem sechsten Zu-Null-Sieg und 21:0 Toren national die Gegner aus. Auch wenn die Tabellenführung nach der 7. Runde lediglich zwei Punkte beträgt - die Münchner spielen in einer eigenen Liga.



Für Philipp Lahm ist der Titel schon fast gewonnen. "Wir können uns in dieser Verfassung nur selber schlagen", meinte der Kapitän. Zurückhaltender gab sich Trainer Jupp Heynckes. "Es war nicht so brillant wie in den letzten Wochen", erklärte der 66-Jährige, der David Alaba in der 82. Minute eingewechselt hatte.



Abgesehen von der Verhaftung des Brasilianers Breno wegen des Verdachts der Brandstiftung ist die Bayern-Welt rosarot. Seit 838 Pflichtspielminuten steht bei Goalie Manuel Neuer die Null - und das Glück perfekt machte das kurze Comeback von Arjen Robben. Frenetisch feierten die Zuschauer den späteren Torschützen bei seiner Einwechslung nach fünf Wochen Spielpause.