Weimann trifft an der Anfield Road

Andreas Weimann beendete am Samstag seine Durststrecke und traf erstmals seit dem 28. September in der Premier League.



Der 22-jährige Wiener brachte Aston Villa auswärts beim FC Liverpool an der Anfield Road nach Flanke von Gabriel Agbonlahor aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung (25.). Es war das zweite Saisontor des Österreichers. Benteke erhöhte sogar auf 2:0 für die Gäste (36.). Liverpool schaffte durch Daniel Sturridge (45.) und Steven Gerrard per Elfmeter (53.) noch ein 2:2. Nach dem überraschenden Punktegewinn liegt Villa nun auf Platz zehn.



Liverpool verlor zwei wichtige Punkte im Titelrennen, hat nun auf Arsenal und Manchester City schon acht bzw. sieben Punkte Rückstand. Arsenal feierte am Samstag dank eines Doppelpacks von Santi Cazorla (57.,62.) einen 2:0-Heimsieg im Londoner Derby gegen Fulham.



Sergio Aguero feierte nach einer einmonatigen Verletzungspause eine gelungene Rückkehr in die Premier League. Der Argentinier wurde bei Manchester Citys 4:2-Heimsieg über Cardiff nach einer Stunde eingewechselt, erzielte 30 Minute ein Tor selbst und bereitete eins vor.



Kein Erfolgserlebnis gab's für Marko Arnautovic. Der Österreicher wurde bei Stokes 0:1-Niederlage im Kellerderby gegen Crystal Palace in der 72. Minute eingewechselt.



Am Sonntag folgt das Topspiel Chelsea gegen Manchester United. Chelsea-Coach Jose Mourinho will dabei seinen 100. Sieg in der Premier League feiern.