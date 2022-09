Wegen Wechsel nach Russland: Fußballer fliegt aus Nationalteam

Normann ist seit seinem Debüt im Nationaltrikot vor drei Jahren bislang zwölf Mal für sein Land aufgelaufen. Er hatte am Wochenende in einem Interview gesagt, dass ein Leihwechsel zu einem russischen Verein unmittelbar bevorstehe. Am Dienstagnachmittag bestätigte Dynamo Moskau auf seiner Webseite, dass der Mittelfeldspieler für ein Jahr zur Leihe mit Kaufoption zu dem Verein komme. Normann war zuletzt vom russischen FK Rostow zu Norwich City nach England ausgeliehen gewesen.