Wegen Fan-Verhalten: Disziplinarverfahren gegen Atletico Madrid

Die UEFA hat ein Disziplinarverfahren gegen Atletico Madrid eingeleitet, weil Anhänger des Klubs bei der 0:1-Niederlage am Dienstag in Manchester diskriminierendes Verhalten gezeigt und Gegenstände auf das Spielfeld geworfen haben sollen. Das gab der Europäische Fußball-Verband (UEFA) am Freitag bekannt.

Die Spanier hatten das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen City 0:1 verloren. Das Retourmatch in Madrid findet kommenden Mittwoch statt.