Wechselbad der Gefühle: Tor-Vorlage, dann Gelb-Rot für Danso

Seine Heim-Premiere hat sich Kevin Danso sicherlich anders vorgestellt. Der sechsfache ÖFB-Teamspieler, der zu Beginn der Saison zum Premier-League-Klub Southampton gewechselt war, musste im Spiel der dritten Runde gegen den englischen Rekordmeister Manchester United vorzeitig unter die Dusche. Der 20-Jährige sah in der 83. Minute Gelb-Rot.

Der Innenverteidiger hatte bereits in der 19. Minute Gelb gesehen. Zu diesem Zeitpunkt lag die Truppe von Coach Ralph Hasenhüttl bereits 0:1 hinten - Daniel James hatte in der 10. Minute getroffen. In der 58. Minute flankte dann Kevin Danso von rechts in die Mitte, wo sein dänischer Abwehrkollege Jannik Vestergaard zur Stelle war und mit dem Kopf ausglich.

Zwanzig Minuten vor dem Schlusspfiff stieg Danso rüde in die Beine von Scott McTominay und sah dafür die Ampelkarte. Glück hatten die Saints dann in Folge, denn die Schlussoffensive der Gäste wurde nicht von Erfolg gekrönt.