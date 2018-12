Wattens-Präsidentin posiert im Urlaub mit Weltmeister

Sie wolle mittelfristig mit der WSG Wattens die Nummer eins im Tiroler Profifußball werden, hatte Diana Langes-Swarovski bei ihrem Amtsantritt verkündet. In Sachen Publicity stellt die Präsidentin des Tabellenführers der zweiten Bundesliga längst alle in den Schatten, es vergeht kaum eine Woche, in der Langes-Swarovski nicht irgendein Selfie mit einer Persönlichkeit des Weltfußballs in den sozialen Netzwerken teilt. Auch im Weihnachts-Urlaub auf den Malediven war die Präsidentin am Ball und traf dort mit dem französischen Jungstar Kylian Mbappe sogar einen amtierenden Weltmeister.