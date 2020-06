Wasserschlacht geht an Mattersburg

Altach hat im Kampf um den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus einen weiteren kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Am Dienstag kamen die Vorarlberger in der Ersten Liga gegen Liefering zuhause über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus, es war Altachs drittes siegloses Spiel en suite.

Altach fand gegen den RB-Salzburg-Ableger in einer allgemein mäßigen ersten Hälfte nicht zu seinem Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel war die Zeidler-Elf näher am Führungstreffer, etwas überraschend kam dann auch das 1:0 durch Altachs Daniel Luxbacher (55.). Lieferings unbeirrte Reaktion wurde im Finish durch den 1:1-Ausgleich Dovedans (83.) belohnt. Lainer hatte in der Schlussminute sogar noch die große Chance auf den Sieg, immerhin sind die Salzburger nun schon sechs Spiele in Folge ungeschlagen.