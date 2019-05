"Was für ein Desaster": Das missratene Frühjahr des HSV

Der Hamburger SV muss zumindest ein weiteres Jahr in der 2. Liga bleiben. Nach der 1:4-Niederlage bei Paderborn war es am Sonntag Gewissheit, dass der sofortige Wiederaufstieg verpasst wurde. Es war wieder der 12. Mai, der alle Hoffnungen der Hanseaten jäh zerstörte. Wie vor einem Jahr, als der erste Abstieg aus der Bundesliga an jenem Tag besiegelt wurde.

"Die letzten zwei Monate waren eine einzige Katastrophe", sagte Sportvorstand Ralf Becker trefflich. Da legte der Halbzeit-Meister eine Rückrunde zum Vergessen hin und verpasste mit der Bilanz eines Absteigers (16 Punkte aus 16 Spielen) schon am vorletzten Spieltag das Saisonziel. Vor dem Vierten liegen eine Runde vor Saisonschluss noch Fixaufsteiger 1. FC Köln, Paderborn und Union Berlin.