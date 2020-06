Nur Salzburg macht einen Bogen um die Türkei

Die zehn Bundesligisten lassen auch im neuen Jahr den Winter in Österreich hinter sich: Nach dem Start in die Vorbereitung Anfang Jänner zieht es die Vereine wieder fast geschlossen an die türkische Riviera.

Mit Rapid, Sturm, der Austria, Grödig, Ried und der Admira reisen sechs Vereine Ende Jänner nach Belek. Der WAC ist in Lara einquartiert. Altach residiert in Side, Wiener Neustadt in Manavgat.

Die Ausnahme ist Salzburg: Der Herbstmeister bereitet sich wie schon 2014 in der Aspire Academy in Doha vor. Die Salzburger beginnen am 7. Jänner mit Leistungstests im Leistungsdiagnostik- und Trainingszentrum Thalgau. Bis zum Trainingslager in Katar (22. Jänner bis 2. Februar) trainiert der Tabellenführer in Taxham. Einen prominenten Testspielgegner wie vor einem Jahr die Bayern gibt es heuer nicht. Der finale Test vor dem Frühjahrsauftakt Mitte Februar in Wr. Neustadt ist ein Spiel gegen Slovan Bratislava.

Der Startschuss ins Frühjahr erfolgt am 5. Jänner in Messendorf bei Graz, wenn Trainer Franco Foda die Sturm-Spieler erstmals im neuen Jahr begrüßt. Am selben Tag startet auch die Wiener Austria in die Vorbereitung. Die übrigen Erstligisten folgen zwei Tage später.

Vorbereitungsprogramm der Bundesligisten