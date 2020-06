Vor Prag wartet auf die Admira Innsbruck

Bei all der Euphorie ob des höchsten Sieges im Europacup bildete sich noch in der Matchnacht die erste kleinere Schlange vor der Ticket­kassa der Südstadt. Mit einem 5:1-Heimsieg gegen Schalgiris Wilna war die Admira in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League aufgestiegen, nun wartet mit Sparta Prag nicht nur ein Traditionsverein, sondern auch ein Klub, der vermutlich gut 1000 Fans mitbringen wird.

Doch erst am Freitagabend konnten die ersten Kartenwünsche für das Heimspiel der Niederösterreicher am 2. August (21.05 Uhr) erfüllt werden. "Die Mannschaft hat sich in diesem Duell eine würdige Kulisse verdient", fordert Admira-Trainer Dietmar Kühbauer. 4000 Zuschauer waren zur Partie gegen den litauischen Vizemeister gekommen, erheblich mehr sollten es gegen das tschechische Pendant werden.