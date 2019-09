Vor Austria-Gastspiel: Salzburg-Trainer geht kein Risiko ein

Fix nicht zur Verfügung steht Salzburgs Trainer Antoine Bernede. Der Franzose muss nach seinem Schienbeinbruch, den er im Cup-Spiel bei Rapid erlitten hat, aussetzen. „Es ist schwierig für uns alle. Aber Antoine ist sehr positiv. Die Nachrichten waren relativ gut, dass das Bein nicht ganz gebrochen ist. Hoffentlich ist er in vier Wochen wieder so weit, dass er den Fuß belasten kann“, meint Marsch. Fix ist auch, dass Torjäger Erling Braut Håland zum dritten Mal in Folge wegen einer Verkühlung nicht in der Startelf stehen wird. „Es geht ihm besser und besser. Wir werden sehen, wie gesund er ist. Aber er ist kein Thema für von Anfang an“, stellt der US-Amerikaner klar.