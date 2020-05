Volles Programm für Deutschland-Legionäre

Auch Emanuel Pogatetz kam mit Hannover am Donnerstag daheim gegen Standard Lüttich nicht über ein torloses Remis hinaus. Und auch Hannover bekommt es am Sonntag daheim mit einem Champions-League-Starter zu tun. Meister Dortmund kommt, hat letzte Runde aber einen bittere Heimniederlage gegen Aufsteiger Hertha kassiert, danach gegen Arsenal 1:1 gespielt.



Nach der verkorksten letzten Saison ist Werder Bremen derzeit im Aufwind. Nach vier Siegen in fünf Spielen steht die Mannschaft von Thomas Schaaf auf Rang zwei in der Tabelle. Sebastian Prödl und Marko Arnautovic zählten zuletzt zum Stammpersonal. Mit einem Punkt in Nürnberg könnte Bremen erstmals seit vier Jahren wieder an der Tabellenspitze stehen, zumindest für einen Tag. Sebastian Prödl hatte diese Woche schon einen Auftritt als Sportlehrer an einem Gymnasium in Bremerhaven absolvieren dürfen. "Ich habe versucht Thomas Schaaf zu imitieren", gestand der Teamspieler danach.