Volles Haus: Atletico-Damen stellen Zuschauerrekord auf

99 Jahre alt war der Zuschauerrekord für ein Klub-Match im Frauenfußball. Am Boxing Day 1920 versammelten sich 53.000 Zuschauer im Goodison Park für ein Spiel der Dick, Kerr's Ladies gegen die St. Helen's Ladies. Am 17. März 2019 fiel der Rekord in eindrucksvoller Weise.

Die 0:2-Heimniederlage der Frauenmannschaft von Atletico Madrid gegen die Damen des FC Barcelona sahen im Wanda Metropolitano von Madrid genau 60.739 Zuschauer. Damit war das rund 68.000 Zuschauer fassende Oval beinahe ausverkauft - und überbot den Rekord um beinahe 8.000 Zuseher.