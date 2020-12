Vize-Weltmeister 2014: Argentiniens Ex-Nationaltrainer ist tot

Alejandro Sabella ist im Alter von 66 Jahren nach jahrelangem Kampf mit einer Krebserkrankung sowie von Herzproblemen gestorben. Der Argentinier hatte die argentinische Nationalmannschaft 2014 als Teamchef ins WM-Finale geführt.

Damit starb innerhalb kürzester Zeit eine zweite argentinische Fußball-Persönlichkeit, nach dem Tod von Diego Maradona am 25. November in Buenos Aires. Die Beiden hatten in den 1980er-Jahren gemeinsam im Nationalteam gespielt.