Violette Welt

Die Geschichte Die " Veilchen" wurden am 29. Oktober 1910 von ehemaligen Spielern des Vienna Cricket and Football-Club als Wiener Amateur-Sportverein (WAS) gegründet. Am 15. März 1911 erfolgte die Aufnahme in den ÖFV. Seit Gründung der österreichischen Fußballmeisterschaft 1911 ist die Austria ohne Unterbrechung in der höchsten Liga. Seinen heutigen Namen nahm der Verein am 18. November 1926 nach der Professionalisierung des Spielbetriebes an.



Ursprünglich aus dem Hietzinger Stadtteil Ober Sankt Veit stammend, verlor der Klub 1930 aus finanziellen Gründen sein Heimstadion. Nach mehreren wechselnden Heimstätten trägt die Wiener Austria ihre Heimspiele seit 1973 in der " Generali Arena" in Favoriten aus.



Die Erfolge Bisher wurde die Austria 23-mal österreichischer Meister und 27-mal ÖFB-Cupsieger. Größte internationale Erfolge waren die Siege im Mitropapokal 1933 und 1936, das Erreichen des Finales im Europacup der Cupsieger 1978 sowie der Halbfinali im Europacup der Landesmeister 1979 und im Europacup der Cupsieger 1983.



Dazu wurde die Austria 18-mal Vizemeister und war weitere neun Mal Cupfinalist. 1994 gewannen die Wiener den Intertotocup.



In der Vereinsgeschichte holten die Violetten zehn Mal das Double, wurden sechs Mal österreichischer Supercup-Sieger, ein Mal offizieller österreichischer Hallenmeister. Das legendäre Wiener Stadthallen-Turnier gewann die Austria 19-mal. Nicht umsonst feierte der Klub seinen 100. Geburtstag am Sonntag im "zweiten Wohnzimmer", der Wiener Stadthalle.



Die Tiefschläge Austria verliert das Europacup-Finale im Pokalsiegerbewerb in Paris im Mai 1978 gegen Anderlecht mit 0:4.



Die Moderne Heute gibt es bei der Austria eine Dualität: Neben dem Verein (mit Präsident Wolfgang Katzian) existiert auch die Aktiengesellschaft mit Finanzvorstand Markus Kraetschmer, Sport-Vorstand Thomas Parits sowie dem Aufsichtsrat-Vorsitzenden Wolfgang Katzian.