Vier Freudensprünge für Ruttensteiner

Fast genau auf den Tag ist es sechs Jahre her, dass Willibald Ruttensteiner in die Galerie der österreichischen Teamchefs Aufnahme fand. Damals in Manchester verloren die Österreicher unter seiner Leitung 0:1 gegen England. Es war aber eine gute Darstellung, die da abgeliefert worden war.



Jetzt ist Ruttensteiner zum zweiten Mal für einen Teamchef eingesprungen. Diesmal für Dietmar Constantini, damals - mit Andreas Herzog - für Johann Krankl, der nach einem 0:0 in Baku von der Trainerbank gelobt worden war. Gerade hier in Aserbaidschan durfte Willibald Ruttensteiner also wieder ran. Und diesmal hatte er endlich etwas zu feiern. Immer wieder hüpfte er auf, tigerte durch die Coachingzone, gab Anweisungen.



Und endlich durfte er bei seinem zweiten Debüt die Fäuste ballen. Er durfte die Spieler auch herzen, wurde umarmt, wurde abgeklatscht. Österreich hat in Aserbaidschan gewonnen, was bislang nur den Deutschen in dieser EM-Qualifikation gelungen ist.