Video: Schiedsrichter streckt Spieler nieder

Skandalöse Szenen spielten sich in der höchsten Liga in Kuwait ab. In der Partie der Premier League zwischen Al Nasr und Al Arabi gibt Schiedsrichter Saad Al Fadhli einen Elfmeter für Al Arabi. Daraufhin zucken die Spieler von Al Nasr aus, sechs Profis der Heimmannschaft stürmen auf Al Fadhli zu, bedrängen ihn, schubsen ihn.

Aber plötzlich ist es der Schiedsrichter, dem die Nerven durchgehen. Mit einem linken Haken streckte er einen aufdringlichen Kicker nieder. Seine rechte kann er nicht benutzen, weil er in der schon die Rote Karte hat, mit der er herumwedelt. Seine Assistenten eilen zu Hilfe, haben aber alle Mühe, ihren Chef vor den Al-Nasr-Spieler zu schützen. Al Fadhli verteilt aber noch Tritte gegen die Angreifer und zeigt ihnen daraufhin die Rote Karte.

Irgendwie kehrt aber wieder Ruhe ein, ein Al-Arabi-Spieler verwandelt den Elfer. Nach dem Anstoß ist Al Nasrs Zabn Al Enazi noch immer stinksauer. Kaum ist der Ball frei, will er den Schiri abschießen. Und? Er sieht Rot.

Der Referee bringt das Spiel noch zu Ende. Al Nasr verliert mit vier Spielern weniger 1:4.