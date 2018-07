Verwirrung um Austria-Verteidiger Kadiri

Cuevas in der Warteschleife

Austrias Neuverpflichtung Cristian Cuevas wartet derweil auf die Arbeitsgenehmigung. Da dieser Prozess in der Regel bis zu vier Wochen dauert, wird der chilenische Nationalspieler den Saisonbeginn verpassen. Am Mittwoch wird der 23-Jährige erstmals mit der Mannschaft trainieren. Am Dienstag absolvierte er seine erste Einheit der etwas anderen Art, er hatte in der Generali Arena seine erste Deutsch-Stunde, gemeinsam mit Teamkollegen Turgeman.