Valencia stoppt Real Madrid

Sie können also doch Fußballspiele verlieren, die neuen Galaktischen von Real Madrid. Am vorletzten Tag des Jahres 2014 war ja schon in Dubai ein Spiel gegen den AC Milan verloren gegangen (2:4), aber das war nur ein unbedeutendes Freundschaftsspiel. Gestern ist sie aber auch offiziell zu Ende gegangen, die unglaubliche Serie von Real Madrid in Pflichtspielen. Nach 22 Siegen setzte es in der Primera Division eine 1:2-Niederlage beim FC Valencia.

Aber eigentlich hatte das erste Pflichtspiel der Madrilenen im Jahr 2015 so begonnen wie die letzten Pflichtspiele auch. Superstar Cristiano Ronaldo brachte Real schon in der 14. Minute aus einem Elfmeter in Führung. Für den 29-jährigen Portugiesen war es der 26 Treffer in seinem 15. Einsatz in der Primera Division in dieser Saison.

In der zweiten Hälfte drehte aber der FC Valencia die Partie. Zwei Defensivspieler sorgten für den Umschwung: Antonio Barragan (52.) und Nicolas Otamendi (65.) fixierten mit ihren Toren den 2:1-Erfolg.

Für Real war es die erste Niederlage seit Mitte September 2014. Damals verlor man das Madrider Derby gegen Atletico zu Hause im Estadio Bernabeu 1:2.

Die Königlichen bleiben aber Tabellenführer. Denn auch Verfolger FC Barcelona verlor – 0:1 bei Angstgegner Real Sociedad. Trainer Luis Enrique hatte Lionel Messi, Neymar, Dani Alves, Gerard Pique und Ivan Rakitic zunächst auf die Bank gesetzt. Die ersten Drei wurden eingetauscht, das Eigentor von Jordi Alba aus der 2. Minute konnten aber auch die drei Stars nicht egalisieren.

Messi und Neymar waren - wie mit dem Verein abgesprochen - nach dem Weihnachtsurlaub erst am Freitag ins Training eingestiegen.